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СК заочно предъявил обвинение нацисту Гунько в геноциде населения Украинской ССР

Ведомости

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России заочно предъявило обвинение украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунки) из Канады в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Украинской ССР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ст. 357 УК РФ (геноцид), по которой предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. В СК уточнили, что решается вопрос об объявлении его в международный розыск и заочном аресте. Ведомство направило запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.

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Со ссылкой на документы Государственного архива РФ и Центрального архива Минобороны СК отмечает, что уроженец села Умани Второй Польской Республики Гунько в апреле 1943 г. вошел в состав 14 добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина». Ведомство указывает на то, что Гунько вместе с другими членами подразделения с 23 по 28 февраля 1944 г. в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село Львовской области Украинской ССР) по приказу командиров убили не менее 500 советских граждан. Среди погибших были евреи и поляки. СК уточняет, что людей расстреливали, сжигали в домах и костеле, что нарушает Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны.

22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Гунько на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».

Президент РФ Владимир Путин отметил, что если Рота знал, что Хунка сражался на стороне Гитлера, и при этом назвал его героем Украины и героем Канады, «то он негодяй». Само чествование Хунки российский президент назвал «дикостью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Гунько. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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