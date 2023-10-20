СК заочно предъявил обвинение нацисту Гунько в геноциде населения Украинской ССР

Со ссылкой на документы Государственного архива РФ и Центрального архива Минобороны СК отмечает, что уроженец села Умани Второй Польской Республики Гунько в апреле 1943 г. вошел в состав 14 добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина». Ведомство указывает на то, что Гунько вместе с другими членами подразделения с 23 по 28 февраля 1944 г. в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село Львовской области Украинской ССР) по приказу командиров убили не менее 500 советских граждан. Среди погибших были евреи и поляки. СК уточняет, что людей расстреливали, сжигали в домах и костеле, что нарушает Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны.