СК заочно предъявил обвинение нацисту Гунько в геноциде населения Украинской ССР
Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России заочно предъявило обвинение украинскому националисту Ярославу Гунько (Хунки) из Канады в геноциде мирного населения в годы Великой Отечественной войны (ВОВ) на территории Украинской ССР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уголовное дело возбуждено по ст. 357 УК РФ (геноцид), по которой предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение. В СК уточнили, что решается вопрос об объявлении его в международный розыск и заочном аресте. Ведомство направило запросы о правовой помощи в Канаду, Польшу и Белоруссию.
Со ссылкой на документы Государственного архива РФ и Центрального архива Минобороны СК отмечает, что уроженец села Умани Второй Польской Республики Гунько в апреле 1943 г. вошел в состав 14 добровольческой пехотной дивизии СС «Галичина». Ведомство указывает на то, что Гунько вместе с другими членами подразделения с 23 по 28 февраля 1944 г. в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село Львовской области Украинской ССР) по приказу командиров убили не менее 500 советских граждан. Среди погибших были евреи и поляки. СК уточняет, что людей расстреливали, сжигали в домах и костеле, что нарушает Конвенцию о законах и обычаях сухопутной войны.
22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Гунько на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».
Президент РФ Владимир Путин отметил, что если Рота знал, что Хунка сражался на стороне Гитлера, и при этом назвал его героем Украины и героем Канады, «то он негодяй». Само чествование Хунки российский президент назвал «дикостью». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Гунько.