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Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции украинского нациста Гунько

Ведомости

Российскими и белорусскими правоохранительными органами поручено проработать вопрос подготовки обращения об экстрадиции украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) из Канады. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Обращение к канадским властям, а также в Интерпол подготовят, опираясь на факт официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Гунько к военным преступникам.

«Факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности», – подчеркнул Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что преступления против человечности не имеют сроков давности. Кроме того, он напомнил, что Канадой ратифицирована конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».

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22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Хунку. Об этом говорил и министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек, который предложил рассмотреть возможность экстрадиции Хунки. 27 сентября российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия после чествования Хунки в канадском парламенте может возбудить уголовное дело и направить Оттаве запрос на его экстрадицию.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что если Рота знал, что Хунка сражался на стороне Гитлера, и при этом назвал его героем Украины и героем Канады, «то он негодяй». Само чествование Хунки российский президент назвал «дикостью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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