Россия и Белоруссия проработают вопрос экстрадиции украинского нациста Гунько
Российскими и белорусскими правоохранительными органами поручено проработать вопрос подготовки обращения об экстрадиции украинского нациста Ярослава Гунько (Хунки) из Канады. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе закрытой части совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.
Обращение к канадским властям, а также в Интерпол подготовят, опираясь на факт официального признания правительством Канады и международными организациями принадлежности бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» Гунько к военным преступникам.
«Факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда – территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают нам все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности», – подчеркнул Шойгу.
Глава военного ведомства отметил, что преступления против человечности не имеют сроков давности. Кроме того, он напомнил, что Канадой ратифицирована конвенция ООН «О предупреждении преступления геноцида и наказании за него».
22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны», а затем подал в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады», а также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что власти Канады обязаны выдать и предать правосудию Хунку. Об этом говорил и министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек, который предложил рассмотреть возможность экстрадиции Хунки. 27 сентября российский посол в Канаде Олег Степанов заявил, что Россия после чествования Хунки в канадском парламенте может возбудить уголовное дело и направить Оттаве запрос на его экстрадицию.