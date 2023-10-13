Путин назвал дикостью чествование ветерана СС в парламенте Канады
Президент России Владимир Путин назвал дикостью чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка (Гунько) в парламенте Канады.
«Совсем было отвратительно смотреть, когда глава украинского государства – еврей по национальности – рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины. Просто омерзительно», – сказал он во время заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.
Путин также выразил надежду, что подобных ситуаций в странах СНГ происходить не будет.
22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами.
Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». 26 сентября стало известно, что спикер палаты общин уйдет в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады». Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».