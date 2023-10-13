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Путин назвал дикостью чествование ветерана СС в парламенте Канады

Ведомости

Президент России Владимир Путин назвал дикостью чествование ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунка (Гунько) в парламенте Канады.

«Совсем было отвратительно смотреть, когда глава украинского государства – еврей по национальности – рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины. Просто омерзительно», – сказал он во время заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.

Путин также выразил надежду, что подобных ситуаций в странах СНГ происходить не будет.

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22 сентября спикер палаты общин Энтони Рота пригласил Хунку на заседание парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как героя войны и чествовали аплодисментами. 

Позже Рота принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». 26 сентября стало известно, что спикер палаты общин уйдет в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая в палате общин, назвал инцидент позором «для всей Канады». Он также принес извинения Зеленскому и украинской делегации «за позицию, в которую они были поставлены».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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