Путин назвал дикостью чествование ветерана СС в парламенте Канады

«Совсем было отвратительно смотреть, когда глава украинского государства – еврей по национальности – рукоплещет не какому-то идейному последователю нацизма, а человеку, который лично истреблял еврейское население Украины. Просто омерзительно», – сказал он во время заседания Совета глав государств СНГ в узком составе.