МИД ФРГ: Европа не планирует сокращать поддержку Украине
Европа не намерена сокращать поддержку Украине, более того, страны планируют расширять и повышать ее. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии на встречу с коллегами по ЕС в Брюсселе.
«Мы не только продолжим оказывать нашу поддержку Украине, но и продолжим ее расширять и повышать», – подчеркнула она (цитата по ТАСС).
11 ноября газета Bild сообщила, что правительство Германии решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро. По данным издания, изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине, которые были при этом зарезервированы под ранее обещанные проекты. Увеличение помощи Украине произошло после запроса министра обороны Бориса Писториуса выделить на эти цели дополнительно 5 млрд евро.
12 ноября о решении удвоить военную помощь Украине сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, общие затраты Германии на оборону увеличатся до 2,1% от ее ВВП, отмечает агентство.
На фоне начала спецоперации на Украине Запад ввел масштабные санкции против РФ, а также начал оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Российские власти неоднократно критиковали передачу иностранной военной техники украинской армии.
В начале октября в Кремле заявили, что поддержка Киева западными странами будет снижаться, поскольку «технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться». По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на этот процесс влияет и «эмоциональная усталость».