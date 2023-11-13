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МИД ФРГ: Европа не планирует сокращать поддержку Украине

Ведомости

Европа не намерена сокращать поддержку Украине, более того, страны планируют расширять и повышать ее. Такое заявление сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок по прибытии на встречу с коллегами по ЕС в Брюсселе. 

«Мы не только продолжим оказывать нашу поддержку Украине, но и продолжим ее расширять и повышать», – подчеркнула она (цитата по ТАСС). 

Германия решила удвоить военную помощь Украине в 2024 году

Это может быть связано с возможным снижением расходов США и ЕС на Украину

11 ноября газета Bild сообщила, что правительство Германии решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро. По данным издания, изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине, которые были при этом зарезервированы под ранее обещанные проекты. Увеличение помощи Украине произошло после запроса министра обороны Бориса Писториуса выделить на эти цели дополнительно 5 млрд евро.

12 ноября о решении удвоить военную помощь Украине сообщило Bloomberg со ссылкой на источники. Таким образом, общие затраты Германии на оборону увеличатся до 2,1% от ее ВВП, отмечает агентство.

На фоне начала спецоперации на Украине Запад ввел масштабные санкции против РФ, а также начал оказывать Киеву военную и финансовую помощь. Российские власти неоднократно критиковали передачу иностранной военной техники украинской армии. 

В начале октября в Кремле заявили, что поддержка Киева западными странами будет снижаться, поскольку «технические возможности имеют свой предел, деньги имеют свойство заканчиваться». По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на этот процесс влияет и «эмоциональная усталость».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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