МИД ФРГ: Европа не планирует сокращать поддержку Украине

11 ноября газета Bild сообщила, что правительство Германии решило направить на военную помощь Киеву 8 млрд евро. По данным издания, изначально минфин ФРГ заложил в бюджет на 2024 г. только 4 млрд евро на военную помощь Украине, которые были при этом зарезервированы под ранее обещанные проекты. Увеличение помощи Украине произошло после запроса министра обороны Бориса Писториуса выделить на эти цели дополнительно 5 млрд евро.