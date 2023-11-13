Песков: в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока не встал в график у президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас с турецкой стороной согласовываются буквально за часы, поэтому никакой проблемы здесь не возникнет», – отметил он.
Комментируя сообщения о желании обсудить с Путиным ситуацию в Газе, Песков добавил, что повестка разговоров двух лидеров «всегда обширна» и связана с «очень широким спектром» развития двусторонних отношений России и Турции.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации Эрдогана сообщило, что президент Турции может с 13 ноября возобновить «телефонную дипломатию» с мировыми лидерами по Газе. В частности, собеседник не исключил беседу Путина и Эрдогана.
В предыдущий раз президенты России и Турции общались по телефону 24 октября, следует из данных на сайте Кремля. Тогда лидеры продолжили обсуждение обострение ситуации на Ближнем Востоке. Также Путин и Эрдоган рассмотрели усилия РФ в Совбезе ООН и дипломатические шаги Турции для прекращения огня в регионе.
В сообщении Кремля подчеркивалось, что позиции России и Турции по созданию независимой Палестины «практически совпадают». Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества России и Турции в разных областях.