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Песков: в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пока не планирует проводить телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, пока не встал в график у президента такой разговор. Но разговоры на высшем уровне у нас с турецкой стороной согласовываются буквально за часы, поэтому никакой проблемы здесь не возникнет», – отметил он.

Комментируя сообщения о желании обсудить с Путиным ситуацию в Газе, Песков добавил, что повестка разговоров двух лидеров «всегда обширна» и связана с «очень широким спектром» развития двусторонних отношений России и Турции.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник в администрации Эрдогана сообщило, что президент Турции может с 13 ноября возобновить «телефонную дипломатию» с мировыми лидерами по Газе. В частности, собеседник не исключил беседу Путина и Эрдогана.

В предыдущий раз президенты России и Турции общались по телефону 24 октября, следует из данных на сайте Кремля. Тогда лидеры продолжили обсуждение обострение ситуации на Ближнем Востоке. Также Путин и Эрдоган рассмотрели усилия РФ в Совбезе ООН и дипломатические шаги Турции для прекращения огня в регионе.

В сообщении Кремля подчеркивалось, что позиции России и Турции по созданию независимой Палестины «практически совпадают». Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества России и Турции в разных областях.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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