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Кремль считает шагом к напряженности появление войск Польши у границы Белоруссии

Ведомости

В Кремле возможное появление танкового батальона Польши на границе с Белоруссией рассматривают как шаг в сторону нагнетания обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности, ни что иное. Но в данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. Они делают все, что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», – сказал Песков.

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О формировании нового танкового батальона на восточной границе Польши 12 ноября сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, в случае атаки с восточной стороны дивизия призвана обеспечить безопасность.

Новый танковый батальон входит в состав 1-й пехотной дивизии Легионов. О ее создании в январе заявлял Блащак. Планировалось, что в дивизию войдут четыре бригады по четыре батальона в каждой. Для оснащения были выбраны корейские танки К2 и американские Abrams.

10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина работает над открытием второго фронта на границе с республикой. Из-за чего Россия и Белоруссия договорились о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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