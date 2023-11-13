Кремль считает шагом к напряженности появление войск Польши у границы Белоруссии
В Кремле возможное появление танкового батальона Польши на границе с Белоруссией рассматривают как шаг в сторону нагнетания обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, это еще один шаг в сторону нагнетания напряженности, ни что иное. Но в данном случае наши белорусские друзья знают, что делать. Они делают все, что нужно в этой ситуации для обеспечения безопасности», – сказал Песков.
О формировании нового танкового батальона на восточной границе Польши 12 ноября сообщил министр национальной обороны страны Мариуш Блащак. По его словам, в случае атаки с восточной стороны дивизия призвана обеспечить безопасность.
Новый танковый батальон входит в состав 1-й пехотной дивизии Легионов. О ее создании в январе заявлял Блащак. Планировалось, что в дивизию войдут четыре бригады по четыре батальона в каждой. Для оснащения были выбраны корейские танки К2 и американские Abrams.
10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина работает над открытием второго фронта на границе с республикой. Из-за чего Россия и Белоруссия договорились о создании совместных учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.