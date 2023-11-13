Посольство РФ: Финляндия запретила въезд из России на велосипедах с 15 ноября
С 00:00 15 ноября на неопределенный срок начнет действовать запрет на пересечение российско-финской границы со стороны России на велосипедах. Об этом сообщило российское посольство со ссылкой на уведомление финских властей.
Уточняется, что в пунктах пропуска «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» («Торфяновка», «Брусничное» и «Светогорск» с российской стороны соответственно) аналогичные ограничения уже действуют с 9 ноября. Эту информацию попросили учитывать при планировании поездок.
12 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления сообщил, что пограничная служба Финляндии по факту ввела ограничения на въезд в страну с территории России на велосипедах, хотя официальных документов о запрете от финской стороны не поступало.
30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В сентябре власти страны вслед за государствами Балтии запретили въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России.