Финляндия запретила гражданам России въезжать в страну на велосипедах
Крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа.
«Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии», – сказал он, не приведя каких-либо деталей.
Информацию об ограничениях подтверждают также читатели «Фонтанки». Въехать на велосипедах не получится, как утверждается, через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа. На сайте финской погранслужбы каких-либо данных о таком запрете не приводится.
30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В сентябре власти страны вслед за государствами Балтии запретили въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России.
Теперь привезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо. Разрешается также въезд авто по «гуманитарным соображениям».
Ранее Европарламент призвал Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к конфискации личных предметов и автомобилей въезжающих в ЕС россиян. Об этом говорится в резолюции, опубликованной 9 ноября. Это, по мнению ЕП, «дискредитирует» санкции. Это был единственный пункт из 25, призывающий к смягчению санкций.