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Политика

Финляндия запретила гражданам России въезжать в страну на велосипедах

Ведомости

Крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника пограничной охраны КПП Ваалимаа.

«Запрещено с 9 ноября по всему округу юго-восточной Финляндии», – сказал он, не приведя каких-либо деталей.

Информацию об ограничениях подтверждают также читатели «Фонтанки». Въехать на велосипедах не получится, как утверждается, через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа. На сайте финской погранслужбы каких-либо данных о таком запрете не приводится.

30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В сентябре власти страны вслед за государствами Балтии запретили въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России.

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Теперь привезти в Финляндию автомобиль, зарегистрированный в России, может только гражданин ЕС, постоянно проживающий в России, либо член его семьи, дипломат или приравненное к нему лицо. Разрешается также въезд авто по «гуманитарным соображениям».

Ранее Европарламент призвал Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к конфискации личных предметов и автомобилей въезжающих в ЕС россиян. Об этом говорится в резолюции, опубликованной 9 ноября. Это, по мнению ЕП, «дискредитирует» санкции. Это был единственный пункт из 25, призывающий к смягчению санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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