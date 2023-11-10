Песков: «брожения» в ЕС по антироссийским санкциям видны невооруженным глазом

Европарламент призвал Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к конфискации личных предметов и автомобилей въезжающих в ЕС россиян. Об этом говорится в резолюции, опубликованной 9 ноября. Это, по мнению ЕП, «дискредитирует» санкции. Это был единственный из 25-ти пункт, призывающий к смягчению санкций.