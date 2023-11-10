Песков: «брожения» в ЕС по антироссийским санкциям видны невооруженным глазом
Не стоит преувеличивать значение резолюции Европарламента (ЕП) с призывом ужесточить санкции против России. В Евросоюзе «брожение» и неоднозначное отношение к ограничительным мерам видно невооруженным глазом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.
По словам Пескова, в ЕС начались «определенные брожения» по вопросу санкций: многие понимают, что ограничения бьют по ним самим.
«Санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными. Более того, они подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Комментируя заявление европарламентариев о том, что запрет на въезд личного автотранспорта россиян в ЕС дискредитирует санкции, Песков пояснил, что это дискредитирует «не санкции, это дискредитирует ЕС».
Европарламент призвал Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к конфискации личных предметов и автомобилей въезжающих в ЕС россиян. Об этом говорится в резолюции, опубликованной 9 ноября. Это, по мнению ЕП, «дискредитирует» санкции. Это был единственный из 25-ти пункт, призывающий к смягчению санкций.