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Политика

Песков: «брожения» в ЕС по антироссийским санкциям видны невооруженным глазом

Ведомости

Не стоит преувеличивать значение резолюции Европарламента (ЕП) с призывом ужесточить санкции против России. В Евросоюзе «брожение» и неоднозначное отношение к ограничительным мерам видно невооруженным глазом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

По словам Пескова, в ЕС начались «определенные брожения» по вопросу санкций: многие понимают, что ограничения бьют по ним самим.

«Санкции, доставляя нам определенные проблемы, оказались не такими уж и болезненными. Более того, они подтолкнули нас к наращиванию своего собственного потенциала», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

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Комментируя заявление европарламентариев о том, что запрет на въезд личного автотранспорта россиян в ЕС дискредитирует санкции, Песков пояснил, что это дискредитирует «не санкции, это дискредитирует ЕС».

Европарламент призвал Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, ведущих к конфискации личных предметов и автомобилей въезжающих в ЕС россиян. Об этом говорится в резолюции, опубликованной 9 ноября. Это, по мнению ЕП, «дискредитирует» санкции. Это был единственный из 25-ти пункт, призывающий к смягчению санкций.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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