ФТС подтвердила введение запрета на въезд в Финляндию на велосипедах

30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В сентябре власти страны вслед за государствами Балтии запретили въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России.