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Общество

ФТС подтвердила введение запрета на въезд в Финляндию на велосипедах

Ведомости

Пограничная служба Финляндии ввела ограничения на въезд в страну с территории России на велосипедах, но официальных документов о запрете от финской стороны не поступало, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

«Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах», – сказали в пресс-службе.

11 ноября стало известно, что крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября. По данным СМИ, въехать таким способом нельзя через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа. На сайте финской погранслужбы каких-либо данных о таком запрете не приводилось.

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За выходные пограничники не пропустили на территорию Финляндии несколько человек на велосипедах, сообщили ТАСС на одном из пропускных пунктов в Ленинградской области. 

«Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством, – нет. По какому принципу идет отбор, непонятно», – рассказали агентству.

Финляндия пытается «в одностороннем порядке насадить» запрет, но каким образом и против кого он будет применяться, пока непонятно, заявили также в пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В сентябре власти страны вслед за государствами Балтии запретили въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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