ФТС подтвердила введение запрета на въезд в Финляндию на велосипедах
Пограничная служба Финляндии ввела ограничения на въезд в страну с территории России на велосипедах, но официальных документов о запрете от финской стороны не поступало, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.
«Северо-Западное таможенное управление подтверждает, что противоположная сторона перестала пускать российских граждан на велосипедах», – сказали в пресс-службе.
11 ноября стало известно, что крупнейшие пропускные пункты в юго-восточной Финляндии запретили въезд на территорию республики на велосипедах из России с 9 ноября. По данным СМИ, въехать таким способом нельзя через КПП Иматра, Нуйамаа и Ваалимаа. На сайте финской погранслужбы каких-либо данных о таком запрете не приводилось.
За выходные пограничники не пропустили на территорию Финляндии несколько человек на велосипедах, сообщили ТАСС на одном из пропускных пунктов в Ленинградской области.
«Пустили одного человека с двойным гражданством, при этом второго, также с двойным гражданством, – нет. По какому принципу идет отбор, непонятно», – рассказали агентству.
Финляндия пытается «в одностороннем порядке насадить» запрет, но каким образом и против кого он будет применяться, пока непонятно, заявили также в пограничном управлении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
30 сентября 2022 г. Финляндия запретила россиянам въезжать в страну по шенгенской визе с целью туризма, ограничения также касаются транзита через Финляндию в другие страны. В сентябре власти страны вслед за государствами Балтии запретили въезд на свою территорию автомобилям с регистрацией в России.