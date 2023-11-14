Борт со второй группой эвакуированных из Газы россиян вылетел из Египта
98 эвакуированных из сектора Газа российских граждан вылетели на самолете МЧС из Египта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Самолет МЧС России с первой группой из 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в московском «Домодедово» 13 ноября. В Минздраве РФ сообщали, что состояние эвакуированных россиян оценивается как удовлетворительное. Среди них есть женщина на позднем сроке беременности и 27 детей, самому младшему из которых три месяца.
Замглавы МЧС России Алексей Серко сообщил, что МЧС России планирует доставить всех россиян на территорию страны из сектора Газа в течение недели. На тот момент в Каире находились еще два самолета.
Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек. Бомбардировки начались 7 октября после атаки боевиков «Хамаса» на южные районы Израиля. В ходе нападения погибли около 1200 человек (изначально сообщалось о более 1400 погибших), более 200 были взяты в заложники боевиками.