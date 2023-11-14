Министр обороны ФРГ назвал нереалистичной цель по снабжению Киева боеприпасами
Европейский союз не выполнит обещание отправить Украине 1 млн артиллерийских снарядов до конца марта 2024 г., признал министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет агентство Bloomberg.
«Миллион не будет достигнут, надо полагать», – рассказал Писториус журналистам перед переговорами с коллегами из ЕС в Брюсселе. «Это правильный вопрос, был ли миллион когда-либо реалистичным».
Писториус сказал, что «некоторые призывали к осторожности» в отношении этой цели. Он признал, что эти «предостерегающие голоса были правы», и призвал оборонных подрядчиков наращивать объемы производства.
Согласно планам, разработанным в марте 2023 г., ЕС обязался обеспечить Украину артиллерийскими снарядами в течение 12 месяцев, сначала за счет имеющихся запасов, а затем за счет контрактов на совместные закупки и увеличения производственных мощностей.
По информации агентства, ответственный за реализацию плана по производству боеприпасов комиссар ЕС Тьерри Бретон в ответ за заявление Писториуса заверил, что цель по производству 1 млн снарядов в год «будет достигнута». Теперь государства должны выполнить заказы, а также удостовериться, что боеприпасы, произведенные на их территории, будут направлены в первую очередь на Украину.
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что проблема заключается не в отсутствии производственных мощностей, а в том, что около 40% продукции экспортируется в третьи страны.
«Так что, возможно, нам следует попытаться перенести это производство на приоритетное направление, которым является Украина», – объяснил Боррель.
На пресс-конференции после заседания Совета ЕС в Брюсселе Боррель также заявил, что сроки поставок первых истребителей F-16 на Украину пока не определены. Он уточнил, что F-16 – сложные машины, требующие долговременной подготовки пилотов.
В марте 2023 г. государства – члены Евросоюза согласовали план общей стоимостью 2 млрд евро, по которому вооруженные силы Украины получат в течение следующих 12 месяцев 1 млн артиллерийских снарядов. В соответствии с планом ЕС выделит 1 млрд евро на немедленные поставки снарядов, еще столько же – на их совместные закупки. Кроме того, будет создана комиссия по наращиванию производственных мощностей. Боррель назвал это решение «историческим».
10 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что Евросоюз проинформировал страны-члены, что вряд ли выполнит обещание. Пока из обещанного объема передано только 30%. Агентство отмечает, что неисполненное ЕС обещание усложнит способность Киева идти в ногу с российским производством.