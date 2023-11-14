Министр обороны ФРГ назвал нереалистичной цель по снабжению Киева боеприпасами

По информации агентства, ответственный за реализацию плана по производству боеприпасов комиссар ЕС Тьерри Бретон в ответ за заявление Писториуса заверил, что цель по производству 1 млн снарядов в год «будет достигнута». Теперь государства должны выполнить заказы, а также удостовериться, что боеприпасы, произведенные на их территории, будут направлены в первую очередь на Украину.