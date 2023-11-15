СМИ узнали о задержании экс-главы правительства Самарской области

Следствие считает, что эти лица без заключения госэкспертизы перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Выполнить работы подрядчик должен был до 31 декабря 2021 г., но за два месяца до этого стало известно, что региональные власти отказались от строительства «Самарской» из-за слишком малого расстояния между станциями, в итоге была построена лишь «Театральная». Депутат ГД от Самарской области Михаил Матвеев (КПРФ) отметил в разговоре с газетой, что задержание Кудряшова и Асеева станет серьезным ударом по репутации регионального правительства.