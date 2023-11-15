Газета
Политика

СМИ узнали о задержании экс-главы правительства Самарской области

Ведомости

В Самарской области 14 ноября задержали бывшего первого вице-губернатора – председателя правительства региона Виктора Кудряшова, а также врио министра строительства области Михаила Асеева, пишут «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ранее 14 ноября пресс-служба регионального правительства сообщила об уходе Кудряшова, проработавшего на этой должности с 2019 г., в отставку по состоянию здоровья. Это решение, как утверждается, он принял месяц назад.

Позднее в тот же день СМИ сообщили, что в здании регионального правительства проходят обыски. Как уточняет «Коммерсантъ», речь идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий неустановленными лицами из руководства ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (ст. 286 УК РФ). Дело было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Александра Хинштейна.

Ранее по теме: Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Следствие считает, что эти лица без заключения госэкспертизы перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Выполнить работы подрядчик должен был до 31 декабря 2021 г., но за два месяца до этого стало известно, что региональные власти отказались от строительства «Самарской» из-за слишком малого расстояния между станциями, в итоге была построена лишь «Театральная». Депутат ГД от Самарской области Михаил Матвеев (КПРФ) отметил в разговоре с газетой, что задержание Кудряшова и Асеева станет серьезным ударом по репутации регионального правительства.

Ранее в октябре Хинштейн сообщил, что палата приняла протокольное поручение, согласно которому комитет по безопасности и противодействию коррупции должен проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров за дискредитацию армии и антироссийские заявления. В список по предложению Хинштейна был включен и сын Кудряшова Юрий, известный, по его словам, «своими антироссийскими заявлениями». Как отметили источники «Коммерсанта», из-за позиции сына Кудряшова губернатору региона Дмитрию Азарову не удалось согласовать после сентябрьских выборов его кандидатуру на должность главы областного правительства на федеральном уровне.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных