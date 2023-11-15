СМИ узнали о задержании экс-главы правительства Самарской области
В Самарской области 14 ноября задержали бывшего первого вице-губернатора – председателя правительства региона Виктора Кудряшова, а также врио министра строительства области Михаила Асеева, пишут «РИА Новости» и «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ранее 14 ноября пресс-служба регионального правительства сообщила об уходе Кудряшова, проработавшего на этой должности с 2019 г., в отставку по состоянию здоровья. Это решение, как утверждается, он принял месяц назад.
Позднее в тот же день СМИ сообщили, что в здании регионального правительства проходят обыски. Как уточняет «Коммерсантъ», речь идет об уголовном деле о превышении должностных полномочий неустановленными лицами из руководства ГКУ Самарской области «Управление капитального строительства» (ст. 286 УК РФ). Дело было возбуждено по заявлению депутата Госдумы Александра Хинштейна.
Следствие считает, что эти лица без заключения госэкспертизы перечислили 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Выполнить работы подрядчик должен был до 31 декабря 2021 г., но за два месяца до этого стало известно, что региональные власти отказались от строительства «Самарской» из-за слишком малого расстояния между станциями, в итоге была построена лишь «Театральная». Депутат ГД от Самарской области Михаил Матвеев (КПРФ) отметил в разговоре с газетой, что задержание Кудряшова и Асеева станет серьезным ударом по репутации регионального правительства.
Ранее в октябре Хинштейн сообщил, что палата приняла протокольное поручение, согласно которому комитет по безопасности и противодействию коррупции должен проверить и привлечь к ответственности артистов, бизнесменов и блогеров за дискредитацию армии и антироссийские заявления. В список по предложению Хинштейна был включен и сын Кудряшова Юрий, известный, по его словам, «своими антироссийскими заявлениями». Как отметили источники «Коммерсанта», из-за позиции сына Кудряшова губернатору региона Дмитрию Азарову не удалось согласовать после сентябрьских выборов его кандидатуру на должность главы областного правительства на федеральном уровне.