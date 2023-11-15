Прокуратура Стамбула направила в минюст дело против Нетаньяху за геноцид
Генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции уголовное дело в отношении израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, передает CNN Turk. В заявлении требуется, чтобы тот предстал перед Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа.
Ранее 14 ноября стало известно, что адвокаты турецкой правящей Партии справедливости и развития направили иск против Нетаньяху в МУС. По мнению инициаторов иска, Нетаньяху должен предстать перед судом за «учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности». Как пояснил один из них в комментарии ТАСС, заявление сейчас находится на рассмотрении в минюсте, который и передаст его физическую копию в МУС.
С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. Так 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, пообещав объявить его на официальном уровне военным преступником, а государство Израиль назвал оккупантом. Позднее он объявил, что больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника.
В ноябре он сказал, что Израиль, как «избалованное дитя» Запада, будет обязан компенсировать нанесенный палестинцам ущерб. Он также призвал мусульманские страны создать фонд восстановления Газы.
Как говорил «Ведомостям» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, противоположная позиция США и Турции по поводу конфликта между Израилем и Газой может вызвать серьезные противоречия в НАТО.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.