Прокуратура Стамбула направила в минюст дело против Нетаньяху за геноцид

Ранее 14 ноября стало известно, что адвокаты турецкой правящей Партии справедливости и развития направили иск против Нетаньяху в МУС. По мнению инициаторов иска, Нетаньяху должен предстать перед судом за «учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности». Как пояснил один из них в комментарии ТАСС, заявление сейчас находится на рассмотрении в минюсте, который и передаст его физическую копию в МУС.