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Прокуратура Стамбула направила в минюст дело против Нетаньяху за геноцид

Ведомости

Генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции уголовное дело в отношении израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху, передает CNN Turk. В заявлении требуется, чтобы тот предстал перед Международным уголовным судом (МУС) по обвинению в геноциде в секторе Газа.

Ранее 14 ноября стало известно, что адвокаты турецкой правящей Партии справедливости и развития направили иск против Нетаньяху в МУС. По мнению инициаторов иска, Нетаньяху должен предстать перед судом за «учиненный им в секторе Газа геноцид и все преступления против человечности». Как пояснил один из них в комментарии ТАСС, заявление сейчас находится на рассмотрении в минюсте, который и передаст его физическую копию в МУС.

С начала конфликта между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал ряд антиизраильских заявлений. Так 28 октября на митинге в поддержку Палестины в Стамбуле он обвинил Тель-Авив в военных преступлениях, пообещав объявить его на официальном уровне военным преступником, а государство Израиль назвал оккупантом. Позднее он объявил, что больше не воспринимает Нетаньяху как своего собеседника.

В ноябре он сказал, что Израиль, как «избалованное дитя» Запада, будет обязан компенсировать нанесенный палестинцам ущерб. Он также призвал мусульманские страны создать фонд восстановления Газы.

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Как говорил «Ведомостям» заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, противоположная позиция США и Турции по поводу конфликта между Израилем и Газой может вызвать серьезные противоречия в НАТО.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В результате нападения с израильской стороны погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Палестинский минздрав заявил, что из-за израильских авиаударов по сектору Газа погибли свыше 11 000 человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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