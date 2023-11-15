МОК предостерег олимпийские комитеты от участия во «Всемирных играх дружбы» в РФ
Участие национальных олимпийских комитетов (НОК) во «Всемирных играх дружбы» может стать нарушением рекомендаций по санкциям против российского спорта, поэтому необходимо «проявлять осторожность». Такое заявление сделал директор департамента по связям с НОК Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд, сообщил портал Inside the games.
Соревнования должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 г. в Москве и Екатеринбурге. В программу включены свыше 20 олимпийских видов спорта.
«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Любое участие НОК во "Всемирных играх дружбы" противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 г. в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», – сказал Маклауд (цитата по Inside the games).
Указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 г. в Москве и Екатеринбурге президент РФ Владимир Путин подписал 19 октября. Мероприятие призвано обеспечить доступ российским спортсменам к международной спортивной деятельности. Планируемое количество участников игр составит 5500 человек, призовой фонд заявлен в сумме 4,6 млрд руб. На организацию соревнований государство потратит 590 млн руб.
28 марта президент МОК Томас Бах заявил, что поддерживает допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но при этом атлеты не должны поддерживать спецоперацию и не быть связаны с вооруженными силами или органами нацбезопасности.