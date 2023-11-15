МОК предостерег олимпийские комитеты от участия во «Всемирных играх дружбы» в РФ

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Любое участие НОК во "Всемирных играх дружбы" противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 г. в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», – сказал Маклауд (цитата по Inside the games).