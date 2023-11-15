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МОК предостерег олимпийские комитеты от участия во «Всемирных играх дружбы» в РФ

Ведомости

Участие национальных олимпийских комитетов (НОК) во «Всемирных играх дружбы» может стать нарушением рекомендаций по санкциям против российского спорта, поэтому необходимо «проявлять осторожность». Такое заявление сделал директор департамента по связям с НОК Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд, сообщил портал Inside the games.

Соревнования должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 г. в Москве и Екатеринбурге. В программу включены свыше 20 олимпийских видов спорта.

«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Любое участие НОК во "Всемирных играх дружбы" противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 г. в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта», – сказал Маклауд (цитата по Inside the games).

Указ о проведении международных соревнований «Всемирные игры дружбы» в 2024 г. в Москве и Екатеринбурге президент РФ Владимир Путин подписал 19 октября. Мероприятие призвано обеспечить доступ российским спортсменам к международной спортивной деятельности. Планируемое количество участников игр составит 5500 человек, призовой фонд заявлен в сумме 4,6 млрд руб. На организацию соревнований государство потратит 590 млн руб.

28 марта президент МОК Томас Бах заявил, что поддерживает допуск к соревнованиям российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, но при этом атлеты не должны поддерживать спецоперацию и не быть связаны с вооруженными силами или органами нацбезопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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