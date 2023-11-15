СМИ: новый пакет санкций ЕС включает запрет на импорт алмазов из России

13 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕК представит 12-й пакет санкций в отношении России 15 ноября. До этого Боррель говорил, что Евросоюз представит главам МИД 12-й пакет санкций против России 13 ноября. Он уточнял, что ЕС получил поддержку по этому вопросу по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.