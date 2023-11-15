Новые санкции Евросоюза могут затронуть около 50 человек и 70 компаний
Новый пакет санкций Евросоюза может затронуть 47 физических лиц и 72 юридических, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди европейских дипломатов.
Ограничения будут включать запрет на въезд и блокировку активов. Кроме того, как пишет агентство, меры содержат запрет на транзит через Россию товаров и технологий, которые могут повысить промышленный потенциал страны.
Позже Еврокомиссия (ЕК) опубликовала заявление, что новые ограничения затронут порядка 120 физических лиц и компаний. Проект также включает ужесточение потолка цен на нефть, чтобы «противодействовать обходу санкций».
13 ноября глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что ЕК представит 12-й пакет санкций в отношении России 15 ноября. По последним данным, представители стран – членов Евросоюза начнут процесс согласования нового пакета 17 ноября. До этого Боррель уточнял, что ЕС получил поддержку по этому вопросу по итогам встречи глав МИД G7 в Японии.
Ограничения могут затронуть и экспорт российских алмазов – об этом, в частности, заявляла председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце октября. Агентство Bloomberg 15 ноября со ссылкой на документ сообщило, что такие ограничения могут начать действовать уже с начала 2024 г.
Ранее заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что намерение ЕС внести санкции против российских алмазов в 12-й пакет привело к расколу в Кимберлийском процессе (КП, организация алмазодобывающих стран и стран – импортеров алмазов). Он отметил, что страны – члены организации «впервые за всю историю КП» не согласовали финальное коммюнике по итогам зимбабвийского председательства.
Как заявлял руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов в интервью «Ведомостям», предлагаемые западными странами меры в случае их введения вызовут не только рост затрат для конечных потребителей алмазов и бриллиантов, но и «нарушат ритмичность поставок сырья». А для реализации этих мер, по его оценкам, «потребуется не один год».