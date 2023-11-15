Новые санкции Евросоюза могут затронуть около 50 человек и 70 компаний

Как заявлял руководитель управления аналитики по рынкам ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов в интервью «Ведомостям», предлагаемые западными странами меры в случае их введения вызовут не только рост затрат для конечных потребителей алмазов и бриллиантов, но и «нарушат ритмичность поставок сырья». А для реализации этих мер, по его оценкам, «потребуется не один год».