Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором
Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом он сообщил после переговоров с китайским лидером на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско.
«Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной», – сказал Байден (цитата по CNN).
Президент США добавил, что китайское правительство «совершенно отличается» от американского. В июне 2023 г. Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором. По его словам, лидер КНР «был очень расстроен», когда предполагаемый китайский «шпионский» воздушный шар был сбит с курса над воздушным пространством США. В ответ в МИД КНР выразили протест, назвав высказывание Байдена «политической провокацией».
15 ноября на полях саммита АТЭС состоялись переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Американский лидер назвал их «одной из самых продуктивных» встреч, отметив, что в ходе беседы они достигли «важного прогресса».
В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин провели «откровенные и конструктивные переговоры». В заявлении говорится, что лидеры двух стран приветствовали возобновление контактов между военными на высоком уровне, также Вашингтон и Пекин условились возобновить телефонные переговоры между командующими театрами военных действий.
Байден и Си Цзиньпин также обсудили ряд ключевых региональных и глобальных вопросов. В частности, президент США подчеркнул, что Вашингтон и союзники продолжат поддержку Украины. Он подтвердил поддержку США Израиля, добавив, что все страны должны использовать свое влияние «для предотвращения эскалации и расширения конфликта». Байден также отметил, что США последовательно придерживаются политики «единого Китая» в ситуации с Тайванем.