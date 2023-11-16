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Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему считает председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Об этом он сообщил после переговоров с китайским лидером на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. 

«Он диктатор в том смысле, что он парень, который управляет коммунистической страной», – сказал Байден (цитата по CNN).

Президент США добавил, что китайское правительство «совершенно отличается» от американского. В июне 2023 г. Байден уже называл Си Цзиньпина диктатором. По его словам, лидер КНР «был очень расстроен», когда предполагаемый китайский «шпионский» воздушный шар был сбит с курса над воздушным пространством США. В ответ в МИД КНР выразили протест, назвав высказывание Байдена «политической провокацией».

15 ноября на полях саммита АТЭС состоялись переговоры Байдена и Си Цзиньпина. Американский лидер назвал их «одной из самых продуктивных» встреч, отметив, что в ходе беседы они достигли «важного прогресса».

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В Белом доме заявили, что Байден и Си Цзиньпин провели «откровенные и конструктивные переговоры». В заявлении говорится, что лидеры двух стран приветствовали возобновление контактов между военными на высоком уровне, также Вашингтон и Пекин условились возобновить телефонные переговоры между командующими театрами военных действий.

Байден и Си Цзиньпин также обсудили ряд ключевых региональных и глобальных вопросов. В частности, президент США подчеркнул, что Вашингтон и союзники продолжат поддержку Украины. Он подтвердил поддержку США Израиля, добавив, что все страны должны использовать свое влияние «для предотвращения эскалации и расширения конфликта». Байден также отметил, что США последовательно придерживаются политики «единого Китая» в ситуации с Тайванем.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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