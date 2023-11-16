Байден заявил, что продолжает считать Си Цзиньпина диктатором

Байден и Си Цзиньпин также обсудили ряд ключевых региональных и глобальных вопросов. В частности, президент США подчеркнул, что Вашингтон и союзники продолжат поддержку Украины. Он подтвердил поддержку США Израиля, добавив, что все страны должны использовать свое влияние «для предотвращения эскалации и расширения конфликта». Байден также отметил, что США последовательно придерживаются политики «единого Китая» в ситуации с Тайванем.