Минобороны сообщило о перехвате пяти беспилотников ночью

В предыдущий раз Киев предпринял попытку ударить по Брянской области при помощи дрона 14 ноября, беспилотник был сбит. В тот же день еще три аппарата средства ПВО перехватили в Московской, Тамбовской и Орловской областях. Богомаз также сообщал о попытке ВСУ атаковать область 11 ноября. Четыре беспилотника были уничтожены над Стародубским муниципальным округом, обошлось без пострадавших и разрушений.