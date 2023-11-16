Минобороны сообщило о перехвате пяти беспилотников ночью
Ночью 16 ноября средства ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью, еще три дрона были сбиты над Черным морем около побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.
В ведомстве заявили, что ВСУ пытались атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории РФ. Губернаторы Брянской области и Крыма Александр Богомаз и Сергей Аксенов ночные инциденты пока не комментировали.
В предыдущий раз Киев предпринял попытку ударить по Брянской области при помощи дрона 14 ноября, беспилотник был сбит. В тот же день еще три аппарата средства ПВО перехватили в Московской, Тамбовской и Орловской областях. Богомаз также сообщал о попытке ВСУ атаковать область 11 ноября. Четыре беспилотника были уничтожены над Стародубским муниципальным округом, обошлось без пострадавших и разрушений.
Над Крымом средства ПВО до этого перехватывали два украинских дрона ночью 10 ноября. Также 9 ноября ВСУ пытались ударить по полуострову ракетой «Нептун», она была уничтожена ПВО над Черным морем.
В Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.