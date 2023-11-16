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Минобороны сообщило о перехвате пяти беспилотников ночью

Ведомости

Ночью 16 ноября средства ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Брянской областью, еще три дрона были сбиты над Черным морем около побережья Крыма. Об этом сообщает Минобороны.

В ведомстве заявили, что ВСУ пытались атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории РФ. Губернаторы Брянской области и Крыма Александр Богомаз и Сергей Аксенов ночные инциденты пока не комментировали.

Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона в Смоленской области

В предыдущий раз Киев предпринял попытку ударить по Брянской области при помощи дрона 14 ноября, беспилотник был сбит. В тот же день еще три аппарата средства ПВО перехватили в Московской, Тамбовской и Орловской областях. Богомаз также сообщал о попытке ВСУ атаковать область 11 ноября. Четыре беспилотника были уничтожены над Стародубским муниципальным округом, обошлось без пострадавших и разрушений.

Над Крымом средства ПВО до этого перехватывали два украинских дрона ночью 10 ноября. Также 9 ноября ВСУ пытались ударить по полуострову ракетой «Нептун», она была уничтожена ПВО над Черным морем.

В Белгородской, Курской, Брянской областях и Крыму бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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