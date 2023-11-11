В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

10 ноября над этим же округом российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было. В тот же день Брянская область дважды подверглась обстрелам со стороны Украины, были повреждены несколько домов и автомобиль, нарушено энергоснабжение.