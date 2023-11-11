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В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника

Ведомости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника в Брянской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать территорию региона, были уничтожены над Стародубским муниципальным округом, уточнил Богомаз. На месте происшествия работают оперативные службы, в результате попытки атаки дронов никто не пострадал, добавил губернатор.

Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА в Смоленской и Московской областях

10 ноября над этим же округом российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было. В тот же день Брянская область дважды подверглась обстрелам со стороны Украины, были повреждены несколько домов и автомобиль, нарушено энергоснабжение.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В Брянской, Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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