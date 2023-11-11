В Брянской области уничтожили четыре украинских беспилотника
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника в Брянской области, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Украинские БПЛА, пытавшиеся атаковать территорию региона, были уничтожены над Стародубским муниципальным округом, уточнил Богомаз. На месте происшествия работают оперативные службы, в результате попытки атаки дронов никто не пострадал, добавил губернатор.
10 ноября над этим же округом российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник. В результате инцидента пострадавших и разрушений не было. В тот же день Брянская область дважды подверглась обстрелам со стороны Украины, были повреждены несколько домов и автомобиль, нарушено энергоснабжение.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В Брянской, Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.