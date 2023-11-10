Российские силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Брянской областью
Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Попытку атаковать объекты на территории России пресекли около 15:00.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале уточнил, что беспилотный летательный аппарат самолетного типа был уничтожен над Стародубским округом. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
10 ноября Брянская область дважды подверглась обстрелам со стороны Украины. В селе Сушаны Климовского района были повреждены несколько домов. В селе Ломаковка Стародубского округа повреждены три дома, хозпостройка и автомобиль. Также было нарушено энергоснабжение.
Приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В Брянской, Курской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.