Российские силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Брянской областью

10 ноября Брянская область дважды подверглась обстрелам со стороны Украины. В селе Сушаны Климовского района были повреждены несколько домов. В селе Ломаковка Стародубского округа повреждены три дома, хозпостройка и автомобиль. Также было нарушено энергоснабжение.