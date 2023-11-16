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МВД объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины

Ведомости

МВД России объявило в розыск бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Андрея Парубия. Его фамилия появилась в базе данных ведомства.

Уточняется, что Парубий, родившийся 31 января 1971 г. в Червонограде Львовской области УССР, «разыскивается по статье УК».

6 октября следствие заочно предъявило обвинения Парубию и экс-генпрокурору Украины Олегу Махницкому в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе в 2014 г. СК России сообщил, что не позднее 14 апреля 2014 г. они проголосовали «за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны». По версии следствия, подконтрольные им боевики в 2014 г. осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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