МВД объявило в розыск экс-секретаря СНБО Украины

6 октября следствие заочно предъявило обвинения Парубию и экс-генпрокурору Украины Олегу Махницкому в гибели и ранениях 1200 человек в Донбассе в 2014 г. СК России сообщил, что не позднее 14 апреля 2014 г. они проголосовали «за проведение так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны». По версии следствия, подконтрольные им боевики в 2014 г. осуществили многочисленные обстрелы ДНР и ЛНР.