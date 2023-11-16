МВД Эстонии обвинило Россию в допуске беженцев к границам страны
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс обвинил Россию в допуске беженцев к пограничным пунктам с республикой.
«Беженцы, не имеющие права на въезд в Шенгенскую зону, направляются в пограничные пункты. Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований», – сказал министр (цитата по ERR).
Ляэнеметс назвал это «гибридной атакой». По его словам, Эстония «проявила чрезвычайную бдительность» и отказала во въезде восьми гражданам Сомали утром 16 ноября. Министр допустил, что ответом может стать закрытие некоторых пограничных пунктов с Россией.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о намерении закрыть четыре пограничных перехода с Россией. С 18 ноября 2023 г. по 18 февраля 2024 г. будут закрыты пункты Ваалимаа (с российской стороны это КПП «Торфяновка»), Нуйямаа («Брусничное»), Иматра («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля»).
Власти Финляндии в качестве причины закрытия погранпереходов называли ухудшение ситуации на восточной границе. В частности, усиление потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.
В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству от 2012 г.