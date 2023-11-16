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МВД Эстонии обвинило Россию в допуске беженцев к границам страны

Ведомости

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс обвинил Россию в допуске беженцев к пограничным пунктам с республикой. 

«Беженцы, не имеющие права на въезд в Шенгенскую зону, направляются в пограничные пункты. Россия не должна пускать в Европу людей, у которых нет визы или каких-либо других законных оснований», – сказал министр (цитата по ERR).

Ляэнеметс назвал это «гибридной атакой». По его словам, Эстония «проявила чрезвычайную бдительность» и отказала во въезде восьми гражданам Сомали утром 16 ноября. Министр допустил, что ответом может стать закрытие некоторых пограничных пунктов с Россией.

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Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил о намерении закрыть четыре пограничных перехода с Россией. С 18 ноября 2023 г. по 18 февраля 2024 г. будут закрыты пункты Ваалимаа (с российской стороны это КПП «Торфяновка»), Нуйямаа («Брусничное»), Иматра («Светогорск») и Ниирала («Вяртсиля»).

Власти Финляндии в качестве причины закрытия погранпереходов называли ухудшение ситуации на восточной границе. В частности, усиление потока беженцев из Сомали, Йемена, Сирии и других стран.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения между Россией и Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству от 2012 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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