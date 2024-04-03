Песков объяснил консолидацией рост числа контрактников в России

3 апреля Минобороны РФ сообщило, что с начала 2024 г. на военную службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) России поступили уже 100 000 человек. Как отметили в ведомстве, рост числа желающих заключить контракт с Минобороны, чтобы отправиться в зону спецоперации, наблюдается последние полторы недели. Ежедневно в пункты отбора приходят до 1700 человек. Только за последние 10 дней контракты были заключены с порядка 16 000 граждан.