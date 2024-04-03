Песков объяснил консолидацией рост числа контрактников в России
Увеличение числа желающих заключить контракт с Минобороны РФ – очередное свидетельство высокой степени внутренней мобилизации общества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга.
«Это лишнее свидетельство высокой степени внутренней мобилизации нашего общества и консолидации вокруг президента Путина и вокруг тех задач, которые стоят в рамках СВО», – сказал Песков.
3 апреля Минобороны РФ сообщило, что с начала 2024 г. на военную службу по контракту в Вооруженные силы (ВС) России поступили уже 100 000 человек. Как отметили в ведомстве, рост числа желающих заключить контракт с Минобороны, чтобы отправиться в зону спецоперации, наблюдается последние полторы недели. Ежедневно в пункты отбора приходят до 1700 человек. Только за последние 10 дней контракты были заключены с порядка 16 000 граждан.
В январе заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на службу в армию России в 2023 г. было привлечено свыше 500 000 человек. Из них на службу по контракту поступили 420 000 человек, 80 000 – в качестве добровольцев. В декабре Путин на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии заявил, что численность российских сил в зоне спецоперации составляет 617 000 человек.