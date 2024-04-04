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Швеция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Ведомости

Швеция поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, сообщила правительственная канцелярия.

«Марк Рютте – мудрый лидер с солидным опытом. <...> В период, характеризующийся ростом неопределенности и ухудшением ситуации в сфере безопасности, необходима сильная НАТО, которая посредством сдерживания и обороны вносит вклад в обеспечение безопасности всех союзников, а также в укрепление мира и свободы», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (цитата по Reuters).

Швеция официально вошла в альянс НАТО, став его 30-м членом, 7 марта.

Накануне Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в альянсе сообщила, что кандидат Рютте получил поддержку 28 из 32 стран-членов альянса. Отмечалось, что мнение остальных четырех членов будет озвучено, скорее всего, к 4 апреля. Эти четыре страны – Румыния (у которой есть свой кандидат – президент страны Клаус Йоханнис), Венгрия, Турция и Словакия.

5 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции заявил, что правительство республики не станет поддерживать Рютте.

В настоящее время пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. В июле 2023 г. его полномочия были продлены до 1 октября 2024 г. Столтенберг занимает этот пост с 2014 г. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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