Швеция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО

Накануне Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в альянсе сообщила, что кандидат Рютте получил поддержку 28 из 32 стран-членов альянса. Отмечалось, что мнение остальных четырех членов будет озвучено, скорее всего, к 4 апреля. Эти четыре страны – Румыния (у которой есть свой кандидат – президент страны Клаус Йоханнис), Венгрия, Турция и Словакия.