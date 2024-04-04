Швеция поддержала кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО
Швеция поддержала кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря НАТО, сообщила правительственная канцелярия.
«Марк Рютте – мудрый лидер с солидным опытом. <...> В период, характеризующийся ростом неопределенности и ухудшением ситуации в сфере безопасности, необходима сильная НАТО, которая посредством сдерживания и обороны вносит вклад в обеспечение безопасности всех союзников, а также в укрепление мира и свободы», – заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (цитата по Reuters).
Накануне Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники в альянсе сообщила, что кандидат Рютте получил поддержку 28 из 32 стран-членов альянса. Отмечалось, что мнение остальных четырех членов будет озвучено, скорее всего, к 4 апреля. Эти четыре страны – Румыния (у которой есть свой кандидат – президент страны Клаус Йоханнис), Венгрия, Турция и Словакия.
5 марта министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе пресс-конференции заявил, что правительство республики не станет поддерживать Рютте.
В настоящее время пост генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. В июле 2023 г. его полномочия были продлены до 1 октября 2024 г. Столтенберг занимает этот пост с 2014 г.