Украина предложила обязать атлетов из России отказаться от участия в Играх дружбы
Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный предложил обязать российских и белорусских спортсменов подписывать отказ от участия в Играх дружбы для выступления на Олимпийских играх в Париже. Об этом он заявил в интервью французской Le Monde.
«Бедный предлагает дополнительное условие в рамках навязываемого МОК нейтралитета: чтобы все спортсмены России и Белоруссии, допущенные к соревнованиям в Париже, обязались «в подписанном документе не участвовать в Играх дружбы», – говорится в материале.
В 2024 г. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В Играх не смогут принять участие те атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию России на Украине, а также имеют контракт с военными и органами нацбезопасности РФ и Белоруссии.
2 апреля пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с главой МОК Томасом Бахом, в котором выдали себя за высокопоставленного африканского чиновника. В ходе беседы Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов, содержащих поддержку России и спецоперации, в соцсетях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если МОК проводит мониторинг высказываний только в отношении российских спортсменов, то такие действия нарушают олимпийские принципы.
Всемирные игры дружбы пройдут в период с 15 по 29 сентября 2024 г. В их рамках будут проведены соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.