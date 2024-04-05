Украина предложила обязать атлетов из России отказаться от участия в Играх дружбы

В 2024 г. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В Играх не смогут принять участие те атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию России на Украине, а также имеют контракт с военными и органами нацбезопасности РФ и Белоруссии.