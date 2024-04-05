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Украина предложила обязать атлетов из России отказаться от участия в Играх дружбы

Ведомости

Исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный предложил обязать российских и белорусских спортсменов подписывать отказ от участия в Играх дружбы для выступления на Олимпийских играх в Париже. Об этом он заявил в интервью французской Le Monde.

«Бедный предлагает дополнительное условие в рамках навязываемого МОК нейтралитета: чтобы все спортсмены России и Белоруссии, допущенные к соревнованиям в Париже, обязались «в подписанном документе не участвовать в Играх дружбы», – говорится в материале.

В 2024 г. Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований в нейтральном статусе. В Играх не смогут принять участие те атлеты, которые активно поддерживают спецоперацию России на Украине, а также имеют контракт с военными и органами нацбезопасности РФ и Белоруссии. 

2 апреля пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с главой МОК Томасом Бахом, в котором выдали себя за высокопоставленного африканского чиновника. В ходе беседы Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов, содержащих поддержку России и спецоперации, в соцсетях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если МОК проводит мониторинг высказываний только в отношении российских спортсменов, то такие действия нарушают олимпийские принципы.

Всемирные игры дружбы пройдут в период с 15 по 29 сентября 2024 г. В их рамках будут проведены соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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