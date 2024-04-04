Сорокин: на Играх дружбы выступят десятки стран
Готовность участвовать в Играх дружбы в России объявили десятки стран, заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.
«Сколько стран подтвердили свой приезд? Десятки стран, спортсменов, естественно, больше. Деталей пока не хотелось бы раскрывать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сорокин сообщил, что организаторы соревнований готовы пригласить на турнир представителей Международного олимпийского комитета (МОК). При этом МОК призывал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы. В комитете назвали соревнования «политизированными».
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.
Всемирные игры дружбы пройдут в период с 15 по 29 сентября 2024 г. В их рамках будут проведены соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.
2 апреля пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с главой МОК Томасом Бахом, в котором выдали себя за высокопоставленного африканского чиновника. В ходе беседы Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов, содержащих поддержку России и спецоперации, в соцсетях. В разговоре Бах также призвал не допустить участия африканских спортсменов в Играх дружбы в России. По его словам, поддержать бойкот планируют Франция и другие страны ЕС.
На следующий день пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что если МОК проводит мониторинг высказываний только в отношении российских спортсменов, то такие действия нарушают олимпийские принципы.