Сорокин: на Играх дружбы выступят десятки стран

2 апреля пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с главой МОК Томасом Бахом, в котором выдали себя за высокопоставленного африканского чиновника. В ходе беседы Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов, содержащих поддержку России и спецоперации, в соцсетях. В разговоре Бах также призвал не допустить участия африканских спортсменов в Играх дружбы в России. По его словам, поддержать бойкот планируют Франция и другие страны ЕС.