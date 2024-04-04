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Сорокин: на Играх дружбы выступят десятки стран

Ведомости

Готовность участвовать в Играх дружбы в России объявили десятки стран, заявил генеральный директор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин.

«Сколько стран подтвердили свой приезд? Десятки стран, спортсменов, естественно, больше. Деталей пока не хотелось бы раскрывать», – сказал он (цитата по ТАСС).

Сорокин сообщил, что организаторы соревнований готовы пригласить на турнир представителей Международного олимпийского комитета (МОК). При этом МОК призывал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы. В комитете назвали соревнования «политизированными».

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства Оливье Ниггли заявлял, что Россия не имеет права проводить такие спортивные мероприятия из-за несоответствия Российского антидопингового агентства Всемирному антидопинговому кодексу.

Всемирные игры дружбы пройдут в период с 15 по 29 сентября 2024 г. В их рамках будут проведены соревнования по 208 дисциплинам и 33 видам спорта, а атлеты разыграют 283 комплекта наград. В числе дисциплин баскетбол, художественная гимнастика, шахматы, программирование и др.

2 апреля пранкеры Вован и Лексус опубликовали разговор с главой МОК Томасом Бахом, в котором выдали себя за высокопоставленного африканского чиновника. В ходе беседы Бах признался, что МОК просил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов, содержащих поддержку России и спецоперации, в соцсетях. В разговоре Бах также призвал не допустить участия африканских спортсменов в Играх дружбы в России. По его словам, поддержать бойкот планируют Франция и другие страны ЕС.

На следующий день пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что если МОК проводит мониторинг высказываний только в отношении российских спортсменов, то такие действия нарушают олимпийские принципы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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