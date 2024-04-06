В Госдуме предупредили о возможной рассылке призывникам сразу двух повесток

Госдума приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат в апреле 2023 г. Тогда Картаполов уточнял, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». При этом если повестка не считается врученной одним из возможных способов, то повестка «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток». Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России.