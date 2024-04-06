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В Госдуме предупредили о возможной рассылке призывникам сразу двух повесток

Ведомости

В весенний призыв на срочную службу, который проходит в России с 1 апреля по 15 июля, может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, сообщил «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Может прийти (электронная и бумажная повестка. – Ред.), ничего страшного в этом нет», – сказал Картаполов, добавив, что в военкомат в таком случае стоит идти по бумажной повестке.

Весенний призыв в России проходит с 1 апреля по 15 июля, отправка срочников в войска со сборных пунктов начнется с 15 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу заверял, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 000 человек.

О планах рассылать электронные повестки в ходе весеннего призыва депутат сообщил в марте. Картаполов говорил, что такие повестки будут дублировать бумажный аналог, который остается основным способом оповещения призывников.

Госдума приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат в апреле 2023 г. Тогда Картаполов уточнял, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». При этом если повестка не считается врученной одним из возможных способов, то повестка «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток». Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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