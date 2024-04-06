В Госдуме предупредили о возможной рассылке призывникам сразу двух повесток
В весенний призыв на срочную службу, который проходит в России с 1 апреля по 15 июля, может прийти сразу две повестки: бумажная и электронная, сообщил «РИА Новости» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Может прийти (электронная и бумажная повестка. – Ред.), ничего страшного в этом нет», – сказал Картаполов, добавив, что в военкомат в таком случае стоит идти по бумажной повестке.
Весенний призыв в России проходит с 1 апреля по 15 июля, отправка срочников в войска со сборных пунктов начнется с 15 апреля. Министр обороны Сергей Шойгу заверял, что призывники не будут привлекаться к участию в спецоперации. В соответствии с указом президента призыву на военную службу подлежат 150 000 человек.
О планах рассылать электронные повестки в ходе весеннего призыва депутат сообщил в марте. Картаполов говорил, что такие повестки будут дублировать бумажный аналог, который остается основным способом оповещения призывников.
Госдума приняла законопроект о создании единого реестра военнообязанных, электронных повестках и новых ограничениях за неявку по ним в военкомат в апреле 2023 г. Тогда Картаполов уточнял, что электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнообязанного на «Госуслугах». При этом если повестка не считается врученной одним из возможных способов, то повестка «считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток». Согласно поправкам, с момента получения повестки и до явки в военкомат граждане не смогут выехать из России.