Турция введет визовый режим для граждан Таджикистана

Турция введет визовый режим для граждан ТаджикистанаОн начнет действовать с 20 апреля
Для граждан Таджикистана в Турции с 20 апреля будет введен визовый режим, сообщает Национальное информационное агентство Таджикистана (НИАТ) «Ховар» со ссылкой на МИД республики.
По информации агентства, 6 апреля Анкара по дипломатическим каналам официально уведомила Душанбе об этой мере.
«В связи с этим гражданам Таджикистана, начиная с 20 апреля, перед поездкой в эту страну необходимо иметь визу», – говорится в сообщении.
Ранее граждане Таджикистана могли въезжать в Турцию без визы и оставаться там до 90 дней.
6 апреля в Турции отменили безвизовый режим для граждан Таджикистана. Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Вечером 22 марта в здании «Крокус сити холла» произошло вооруженное нападение на посетителей концерта группы «Пикник». По последним данным, число погибших составило 145 человек, в том числе шестеро детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Четверых подозреваемых в нападении задержали в Брянской области, они ехали в направлении границы с Украиной. В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них являются гражданами Таджикистана.
26 марта министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что силовые структуры страны в рамках операции против «Исламского государства» (ИГ, признано в России террористическим и запрещено) задержали 147 человек по подозрению в связях с террористической организацией. Местные СМИ до этого писали, что двое арестованных из числа исполнителей теракта в «Крокусе» совершали поездки в Турцию.