Нетаньяху: прекращения огня в секторе Газа не будет до освобождения заложников

Нетаньяху напомнил, что с начала военных действий в секторе Газа прошло шесть месяцев. Премьер-министр Израиля уточнил, что за это время израильские военные ликвидировали 19 из 24 батальонов радикальной палестинской группировки «Хамас», включая командиров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила или ранила значительное количество террористов из группировки. Были очищены больница Аш-Шифа и штаб-квартиры участников «Хамас», разрушены заводы по производству ракет, оружия и боеприпасов.