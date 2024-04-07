Нетаньяху: прекращения огня в секторе Газа не будет до освобождения заложников
Израиль не согласится на прекращение огня, пока не будут освобождены удерживаемые в секторе Газа заложники, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает канцелярия политика.
Нетаньяху напомнил, что с начала военных действий в секторе Газа прошло шесть месяцев. Премьер-министр Израиля уточнил, что за это время израильские военные ликвидировали 19 из 24 батальонов радикальной палестинской группировки «Хамас», включая командиров. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила или ранила значительное количество террористов из группировки. Были очищены больница Аш-Шифа и штаб-квартиры участников «Хамас», разрушены заводы по производству ракет, оружия и боеприпасов.
«Мы в шаге от победы», – подчеркнул Нетаньяху.
Нетаньяху сообщил, что, несмотря на растущее давление международного сообщества, Израиль не уступит требованиям руководства «Хамаса». По его словам, условия группировки направлены на сохранение войны и обеспечение выживания лидеров движения. Премьер-министр предупредил, что этого не произойдет, и отметил, что Израиль полон решимости вернуть всех заложников и завершить уничтожение радикальной группировки на всей территории сектора Газа.
7 апреля телеканал Al Arabiya сообщил, что «Хамас» на переговорах в Каире выдвинул требование, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию и ликвидации лидеров движения в дальнейшем.
Группировка также настаивает на том, чтобы «вопрос о выдворении его руководства за пределы Газы не обсуждался на переговорах». Палестинское движение потребовало длительного прекращения огня и беспрепятственного возвращения перемещенных лиц на север сектора Газа, в районы их прежнего проживания.
31 марта Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа может завершиться в течение одного-двух месяцев. Тогда он рассказал, что израильские силы уничтожили три четверти боевых батальонов «Хамаса».