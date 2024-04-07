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Посольство Турции назвало временным визовый режим для граждан Таджикистана

Ведомости

Решение об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана, предположительно, является временной мерой, заявило посольство Турции в Душанбе.

Транзитные пассажиры смогут и после 20 апреля посещать Турцию без визы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства. Ранее в турецком МИДе сообщили, что с этой даты для граждан Таджикистана будет введен визовый режим. До этого соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Посольство Турции 7 апреля сообщило, что процесс оформления виз дипмиссия разъяснит позже. 

«До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы... После этой даты освобождены от оформления визы будут те, кто посещает Турцию транзитом», – говорится в сообщении.

По информации МИД Таджикистана, с 2021 г. граждане страны могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до одного месяца по обычному загранпаспорту и до 90 дней – по служебному и дипломатическому.

В ответ на решение турецких властей МИД Таджикистана также допустил введение визового режима с республикой. В ведомстве заявили, что турецкая сторона должна была заранее уведомить о дате введения визового режима, но не сделала этого.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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