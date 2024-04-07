Посольство Турции назвало временным визовый режим для граждан Таджикистана
Решение об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана, предположительно, является временной мерой, заявило посольство Турции в Душанбе.
Транзитные пассажиры смогут и после 20 апреля посещать Турцию без визы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление посольства. Ранее в турецком МИДе сообщили, что с этой даты для граждан Таджикистана будет введен визовый режим. До этого соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Посольство Турции 7 апреля сообщило, что процесс оформления виз дипмиссия разъяснит позже.
«До 20 апреля граждане Таджикистана могут посещать Турцию без визы... После этой даты освобождены от оформления визы будут те, кто посещает Турцию транзитом», – говорится в сообщении.
По информации МИД Таджикистана, с 2021 г. граждане страны могли въезжать в Турцию без визы и находиться там до одного месяца по обычному загранпаспорту и до 90 дней – по служебному и дипломатическому.
В ответ на решение турецких властей МИД Таджикистана также допустил введение визового режима с республикой. В ведомстве заявили, что турецкая сторона должна была заранее уведомить о дате введения визового режима, но не сделала этого.