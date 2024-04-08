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Зеленский может посетить ЮАР для установки «прочных торговых связей»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Южно-Африканскую Республику (ЮАР) для установки «более прочных торговых связей с ЮАР». Об этом сообщила министр иностранных дел республики Наледи Пандор, пишет Business Day.

Зеленский в ходе визита в африканскую страну обсудит установку более прочных торговых связей с ЮАР, а также характер отношений, которые, как он надеется, последуют после того, как будет урегулирован конфликт на Украине, говорится в материале.

ЮАР неоднократно выступала за скорейшее завершение конфликта. В июне 2023 г. об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса. В том же месяце Рамафоса, президент Сенегала Маки Салл, премьер-министр Египта Мустафа Мадбули, президент Замбии Хакаинде Хичилема и другие представители и лидеры африканских стран посетили столицу Украины, где провели встречу с Зеленским.

Зеленский в ходе встречи с африканскими лидерами выступил против переговоров до вывода российских войск, так как, по его оценкам, это будет означать заморозку конфликта.

16 мая Рамафоса предложил свой план мирного урегулирования международного конфликта. План включает 10 пунктов – необходимость достижения мира с помощью переговоров и дипломатическими средствами; окончание боевых действий как можно скорее; деэскалацию конфликта с обеих сторон; уважение суверенитета государств и народов в соответствии с Уставом ООН; а также обеспечение Россией и Украиной движения зерна и удобрений для нуждающихся стран Африки согласно зерновой сделке и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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