ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы комитета по ЧС «Хамаса»

В этот же день телеканал Al Arabiya сообщил, что «Хамас» на переговорах в Каире выдвинул требование, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию и ликвидации лидеров движения в дальнейшем. Группировка также настаивает на том, чтобы вопрос о выдворении его руководства за пределы Газы не обсуждался на переговорах.