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ЦАХАЛ сообщил о ликвидации главы комитета по ЧС «Хамаса»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу комитета по чрезвычайным ситуациям (ЧС) радикальной палестинской группировки «Хамас» Хатема Альрамери, сообщила армейская пресс-служба.

Удар истребителями был нанесен вечером 8 апреля по центральной части сектора Газа. По информации израильской стороны, Альрамери был членом военного крыла группировки, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе анклава.

7 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не согласится на прекращение огня, пока не будут освобождены удерживаемые в секторе Газа заложники.

Нетаньяху напомнил, что с начала военных действий в анклаве прошло шесть месяцев. Премьер-министр Израиля уточнил, что за это время израильские военные ликвидировали 19 из 24 батальонов «Хамаса», включая командиров. ЦАХАЛ уничтожила или ранила значительное количество террористов из группировки. Были очищены больница Аш-Шифа и штаб-квартиры участников «Хамаса», разрушены заводы по производству ракет, оружия и боеприпасов.

По его словам, несмотря на растущее давление международного сообщества, Израиль не уступит требованиям руководства «Хамаса». Премьер-министр предупредил, что этого не произойдет, и отметил, что Израиль полон решимости вернуть всех заложников и завершить уничтожение радикальной группировки на всей территории сектора Газа.

В этот же день телеканал Al Arabiya сообщил, что «Хамас» на переговорах в Каире выдвинул требование, чтобы Израиль отказался от планов по преследованию и ликвидации лидеров движения в дальнейшем. Группировка также настаивает на том, чтобы вопрос о выдворении его руководства за пределы Газы не обсуждался на переговорах.

8 апреля египетский телеканал Al-Qahera News со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников сообщил, что Израиль и «Хамас» достигли значительного прогресса на переговорах в Каире об урегулировании конфликта в секторе Газа. Представитель «Хамаса» в разговоре с Reuters не подтвердил эту информацию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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