Бортников связал теракт в «Крокусе» с украинскими неонацистами
Теракт в подмосковном «Крокус сити холле» свидетельствует об использовании украинскими неонацистами и странами Запада на территории России членов международного террористического подполья, заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), передает информационный центр комитета.
«Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны», – подчеркнул Бортников.
По его словам, в качестве исполнителей преступлений они используют в том числе членов международного террористического подполья. Бортников заметил, что противник активизировал деятельность по нанесению ущерба важным элементам транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиям оборонной промышленности и объектам системы жизнеобеспечения.
Директор ФСБ уточнил, что органы власти и силовые структуры принимают меры к усилению безопасности объектов, задействованных в обеспечении спецоперации и снабжении новых российских регионов. Благодаря им было предотвращено 27 терактов на таких объектах, а также пресечены попытки проникновения на территорию России украинских диверсионно-разведывательных формирований.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего начался пожар, его площадь составила 13 000 кв. м. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей.
СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В настоящее время арестованы 11 человек из числа предполагаемых исполнителей теракта и их пособников, большинство из них – граждане Таджикистана. 8 апреля СК РФ сообщил о получении значимых данных, которые могут свидетельствовать о связи террористов с украинскими спецслужбами. За день до этого в эфире «Первого канала» показали видео, в котором четверо арестованных признались, что планировали бежать на Украину, где им пообещали выплатить денежное вознаграждение за совершенное в Подмосковье преступление.