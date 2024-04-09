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Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании предотвращение поставок РФ оружия

Ведомости

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном вопрос остановки якобы имеющихся поставок в Россию оружия на нужды спецоперации из третьих стран.

«Мы говорили об усилиях по предотвращению передачи оружия и материалов в Россию для использования на Украине», – заявил он в ходе брифинга (цитата по ТАСС).

По словам госсекретаря, вооружение и технологии для поддержания оборонно-промышленного комплекса идут в Россию из КНДР, Ирана и Китая.

4 апреля Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в зоне боевых действий, а также перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. На пресс-конференции Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО.

2 апреля американский госсекретарь заявил, что США и Франция сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России.

Российские власти неоднократно отрицали поставки вооружения КНДР России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал подобные утверждения Белого дома слухами. В Кремле также назвали заявления о поставках оружия в РФ из КНДР беспочвенными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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