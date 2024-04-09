Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании предотвращение поставок РФ оружия
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном вопрос остановки якобы имеющихся поставок в Россию оружия на нужды спецоперации из третьих стран.
«Мы говорили об усилиях по предотвращению передачи оружия и материалов в Россию для использования на Украине», – заявил он в ходе брифинга (цитата по ТАСС).
По словам госсекретаря, вооружение и технологии для поддержания оборонно-промышленного комплекса идут в Россию из КНДР, Ирана и Китая.
4 апреля Блинкен обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой ситуацию в зоне боевых действий, а также перспективы дальнейшей евроатлантической интеграции Киева. На пресс-конференции Блинкен заявил, что Украина станет членом НАТО.
2 апреля американский госсекретарь заявил, что США и Франция сотрудничают для предотвращения оказания Ираном, Китаем и КНДР военной помощи России.