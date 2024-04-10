Госдеп США одобрил возможную продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk

В сообщении говорится, что Киев ранее направлял запрос на закупку «оборудования и услуг», связанных с обеспечением Hawk. Речь, в частности, идет о проектировании и интеграции для обеспечения связи и функциональной совместимости, модернизации и системном ремонте Hawk, предоставлении вспомогательного оборудования, технической документации, запчастей, проведении обучения и др.