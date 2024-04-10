Госдеп США одобрил возможную продажу Украине системы обслуживания ЗРК Hawk
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине комплектов для обслуживания зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Hawk на $138 млн. Об этом сообщает агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
В сообщении говорится, что Киев ранее направлял запрос на закупку «оборудования и услуг», связанных с обеспечением Hawk. Речь, в частности, идет о проектировании и интеграции для обеспечения связи и функциональной совместимости, модернизации и системном ремонте Hawk, предоставлении вспомогательного оборудования, технической документации, запчастей, проведении обучения и др.
Отмечается, что агентство уже уведомило конгресс США о возможной продаже. Необходимость продажи Украине системы обслуживания ЗРК Hawk в госдепе объяснили «чрезвычайной ситуацией». Обслуживание ЗРК повысит обороноспособность Украины. В заявлении говорится, что возможная продажа соответствует целям внешней политики и национальной безопасности США, а также позволит обеспечить «безопасность страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе».
Спецоперация России на Украине идет с 24 февраля 2022 г. Российские власти неоднократно критиковали передачу западного оружия ВСУ и призывали прекратить поставки. В Кремле указывали на рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.