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Путин проведет переговоры с Лукашенко 11-12 апреля

Ведомости

Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи лидеров стран планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества сторон, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое состоялось 29 января в Санкт-Петербурге.

29 января Путин и Лукашенко встретились на заседании ВГС Союзного государства в Санкт-Петербурге.

Президент России подчеркнул, что Россия и Белоруссия оказывают друг другу «подлинное союзничество, взаимную поддержку» в условиях санкций. Белорусский лидер указал на успех в импортозамещении товаров на фоне западных ограничений. Путин рассказал, что новая стратегия научно-технологического развития СГ на период до 2035 г., которая подразумевает укрепление технологического суверенитета, подготовлена к утверждению.

В Высший государственный совет Союзного государства входят президенты, главы правительств, руководители палат парламентов. В заседаниях ВГС участвуют и приглашенные официальные лица. Прошлое заседание совета прошло в апреле 2023 г. в Кремле. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 28 января сообщил, что по итогам прошлогодней встречи Москва и Минск серьезно продвинулись в укреплении интеграции в рамках СГ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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