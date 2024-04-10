Путин проведет переговоры с Лукашенко 11-12 апреля
Президент России Владимир Путин 11-12 апреля проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который посетит Россию с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе встречи лидеров стран планируется обсудить ключевые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества сторон, в том числе реализацию решений заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое состоялось 29 января в Санкт-Петербурге.
Президент России подчеркнул, что Россия и Белоруссия оказывают друг другу «подлинное союзничество, взаимную поддержку» в условиях санкций. Белорусский лидер указал на успех в импортозамещении товаров на фоне западных ограничений. Путин рассказал, что новая стратегия научно-технологического развития СГ на период до 2035 г., которая подразумевает укрепление технологического суверенитета, подготовлена к утверждению.
В Высший государственный совет Союзного государства входят президенты, главы правительств, руководители палат парламентов. В заседаниях ВГС участвуют и приглашенные официальные лица. Прошлое заседание совета прошло в апреле 2023 г. в Кремле. Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук 28 января сообщил, что по итогам прошлогодней встречи Москва и Минск серьезно продвинулись в укреплении интеграции в рамках СГ.