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Песков прокомментировал призыв Гутерриша к завершению конфликта на Украине

Ведомости

В обсуждении геополитических реалий нужно учитывать, что у России появилось четыре новых региона. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв генсека ООН Антонио Гутерриша к завершению конфликта на Украине с соблюдением ее территориальной целостности.

«Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. И в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона, и это необходимо учитывать всем», – пояснил Песков.

9 апреля официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш хочет завершения конфликта на Украине при соблюдении принципа территориальной целостности. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться от Киева территориальных уступок.

7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что у Трампа есть тайный план, как остановить военные действия на Украине за 24 часа. План Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России. Источники утверждают, что бывший американский президент считает, что Киев и Москва «хотят сберечь лицо и ищут выход», а жители некоторых украинских регионов Украины не против стать частью РФ. Штаб Трампа опроверг эту информацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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