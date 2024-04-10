Песков прокомментировал призыв Гутерриша к завершению конфликта на Украине

7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что у Трампа есть тайный план, как остановить военные действия на Украине за 24 часа. План Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России. Источники утверждают, что бывший американский президент считает, что Киев и Москва «хотят сберечь лицо и ищут выход», а жители некоторых украинских регионов Украины не против стать частью РФ. Штаб Трампа опроверг эту информацию.