Песков прокомментировал призыв Гутерриша к завершению конфликта на Украине
В обсуждении геополитических реалий нужно учитывать, что у России появилось четыре новых региона. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв генсека ООН Антонио Гутерриша к завершению конфликта на Украине с соблюдением ее территориальной целостности.
«Геополитические реалии на Украине сейчас совсем другие. И в Российской Федерации они другие. Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона, и это необходимо учитывать всем», – пояснил Песков.
9 апреля официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Гутерриш хочет завершения конфликта на Украине при соблюдении принципа территориальной целостности. Таким образом он прокомментировал сообщения о том, что экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания будет добиваться от Киева территориальных уступок.
7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что у Трампа есть тайный план, как остановить военные действия на Украине за 24 часа. План Трампа состоит в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России. Источники утверждают, что бывший американский президент считает, что Киев и Москва «хотят сберечь лицо и ищут выход», а жители некоторых украинских регионов Украины не против стать частью РФ. Штаб Трампа опроверг эту информацию.