Штаб Трампа опроверг данные СМИ о его плане урегулирования украинского конфликта
Заявления СМИ о том, что у экс-президента США Дональда Трампа есть план по урегулированию конфликта на Украине, предполагающий территориальные уступки со стороны Киева, являются ложными. Об этом сообщило издание The New York Post со ссылкой на заявление советника в предвыборном штабе Трампа Джейсона Миллера.
«Это все – фейковые новости от The Washington Post. Они просто выдумали это», – рассказал газете Миллер.
Он добавил, что Трамп разработает план по разрешению российско-украинского конфликта, взвесив все нюансы, и только в случае, если вновь займет пост президента США.
По словам Миллера, Трамп единственный, кто говорит о том, что «гибель людей должна прекратиться», в то время как президент Джо Байден выступает за продолжение военных действий.
7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что у Трампа есть тайный план, как остановить военные действия на Украине за 24 часа. Этот план, согласно источникам издания, заключается в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России.