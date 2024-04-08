Штаб Трампа опроверг данные СМИ о его плане урегулирования украинского конфликта

7 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что у Трампа есть тайный план, как остановить военные действия на Украине за 24 часа. Этот план, согласно источникам издания, заключается в том, чтобы подтолкнуть Украину к передаче Крыма и Донбасса России.