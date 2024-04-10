Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с фиктивными браками мигрантов
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с фиктивными браками для получения иностранцами миграционного статуса в России. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проектом предлагается внести поправки в ст. 25 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ».
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, после принятия закона должно пройти не менее двух лет с момента заключения иностранцами брака, прежде чем они смогут в упрощенном порядке получить разрешение на временное проживание в России. Поправки также направлены на исключение случаев, когда мигранты оформляют фиктивные документы об усыновлении детей для получения разрешения на пребывание в России.
«Если иностранцы хотят жить в нашей стране, то они должны знать русский язык, законы, уважать культуру и традиции, а заключать брак — исключительно ради создания семьи», - сказал Володин.
Он добавил, что на сегодняшний день заключение фиктивного брака (без намерения создать семью) или оформление фиктивного усыновления являются «одной из лазеек» для нелегальной миграции.
«Есть фирмы, которые оказывают такие услуги за деньги. Необходимо это пресечь», - подчеркнул председатель Госдумы.
Авторами законопроекта стали Сенаторы Андрей Клишас, Юрий Валяев, Ирина Рукавишникова, а также депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
10 апреля сообщалось, что за пределы России выдворят 836 нелегальных мигрантов, выявленных в ходе рейда МВД в Москве. В рамках мероприятия было зафиксировано более 6000 нарушений миграционного законодательства. Кроме того, в ходе рейда силовики обнаружили 22 мигрантов, находящихся в розыске.
Меры против мигрантов начали обсуждать в России после теракта в «Крокус сити холле» 22 марта. Задержанные в рамках дела о теракте являются гражданами Таджикистана. Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам 23 марта заявил, что у террористов «нет и не может быть национальности». Их ждет «одна незавидная участь – возмездие и забвение», а «будущего у них нет», подчеркнул президент. По мнению первого замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, заказчики теракта рассчитывают на взрыв межнациональной розни.
С 25 по 29 марта районные суды Москвы вынесли как минимум 403 постановления о принудительном выдворении мигрантов из России, подсчитали ранее «Ведомости». Для анализа использовались материалы дел, опубликованные на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.
В конце марта первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев обратился в Совет безопасности и МВД с предложением проверить законность получения российского гражданства, выданного мигрантам за последние пять лет. Эти меры, по мнению Гусева, позволят сократить негативные последствия от большого числа иностранных граждан, не намеренных интегрироваться в российское общество, учитывая при этом объективную потребность российских предприятий в дополнительных трудовых ресурсах.