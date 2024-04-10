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МИД Швейцарии назвал условие достижения «прочного мира» на Украине

Ведомости

Для достижения прочного мира при урегулировании конфликта на Украине необходимо участие России на конференции в швейцарском Бюргенштоке, заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер в комментарии «РИА Новости».

«Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России», – сказал он.

Конференция по мирному урегулированию на Украине в швейцарском Бюргенштоке пройдет с 20 по 24 июня. 8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран.

Россию еще не приглашали на саммит, а представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения. 

Глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис говорил, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам. В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что целью конференции является утверждение украинской «формулы мира», которую, в свою очередь, не признает Россия.

Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 г. представил на саммите G20 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.

Российские власти заявляли, что готовы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле. Об этом, в частности, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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