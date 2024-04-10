МИД Швейцарии назвал условие достижения «прочного мира» на Украине

Глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис говорил, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам. В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что целью конференции является утверждение украинской «формулы мира», которую, в свою очередь, не признает Россия.