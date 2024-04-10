МИД Швейцарии назвал условие достижения «прочного мира» на Украине
Для достижения прочного мира при урегулировании конфликта на Украине необходимо участие России на конференции в швейцарском Бюргенштоке, заявил пресс-секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер в комментарии «РИА Новости».
«Конференция должна заложить основу для мирного процесса. Россия неоднократно заявляла, в том числе публично, что не заинтересована в участии в этой первой встрече. Для Швейцарии очевидно, что прочный мир потребует участия России», – сказал он.
Конференция по мирному урегулированию на Украине в швейцарском Бюргенштоке пройдет с 20 по 24 июня. 8 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что в саммите по Украине примут участие от 80 до 100 стран.
Россию еще не приглашали на саммит, а представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Москва бы не приняла участия в конференции даже в случае получения приглашения.
Глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис говорил, что мирная инициатива Швейцарии по урегулированию конфликта на Украине заключается в привлечении России к переговорам. В то же время глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что целью конференции является утверждение украинской «формулы мира», которую, в свою очередь, не признает Россия.
Президент Украины Владимир Зеленский в ноябре 2022 г. представил на саммите G20 10 условий «формулы мира», среди которых – восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 г., вывод российских войск с ее территории, фиксация окончания конфликта, а также обеспечение продовольственной, энергетической и ядерной безопасности.
Российские власти заявляли, что готовы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине на основе учета реалий на земле. Об этом, в частности, говорил министр иностранных дел Сергей Лавров.