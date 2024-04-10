Главе Гагаузии предъявили обвинение в получении незаконного финансирования
Главе молдавской Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинение в получении незаконного финансирования от запрещенной в Молдавии партии «Шор», пишет портал Noi со ссылкой на заявление антикоррупционной прокуратуры республики.
Обвинение Гуцул было предъявлено 2 апреля. «Дело находится на стадии представления материалов обвинения стороне защиты. После завершения этого этапа уголовное дело будет направлено в суд», – говорится в сообщении.
Гуцул сообщала, что 2 апреля прокуратура допрашивала ее около двух часов, после чего ей было предъявлено обвинение. По ее словам, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Глава Гагаузии добавила, что все причастные к нему ответят за давление, а «партия ПДС невечна».
Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии.
Гуцул выступает за развитие отношений с Россией. Она заявляла, что обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе Молдавии, но будет принимать меры в случае объединения республики с Румынией.
9 апреля Гуцул посетила Москву. В ходе визита было подписано соглашение с Промсвязьбанком об открытии счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе поездки главы автономии не состоялась.