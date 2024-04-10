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Главе Гагаузии предъявили обвинение в получении незаконного финансирования

Ведомости

Главе молдавской Гагаузии Евгении Гуцул предъявили обвинение в получении незаконного финансирования от запрещенной в Молдавии партии «Шор», пишет портал Noi со ссылкой на заявление антикоррупционной прокуратуры республики.

Обвинение Гуцул было предъявлено 2 апреля. «Дело находится на стадии представления материалов обвинения стороне защиты. После завершения этого этапа уголовное дело будет направлено в суд», – говорится в сообщении.

Гуцул сообщала, что 2 апреля прокуратура допрашивала ее около двух часов, после чего ей было предъявлено обвинение. По ее словам, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Глава Гагаузии добавила, что все причастные к нему ответят за давление, а «партия ПДС невечна».

Гагаузская автономия находится на юге Молдавии, в период с 1990 по 1994 г. она существовала в виде Республики Гагаузии, но позже была мирно реинтегрирована в состав Молдавии.

Гуцул выступает за развитие отношений с Россией. Она заявляла, что обратится за помощью ко всем, включая Россию, если Молдавия введет войска в ответ на объявление независимости Гагаузии. Гуцул подчеркнула, что Гагаузия хочет остаться в составе Молдавии, но будет принимать меры в случае объединения республики с Румынией.

9 апреля Гуцул посетила Москву. В ходе визита было подписано соглашение с Промсвязьбанком об открытии счетов работникам бюджетной сферы и пенсионерам в Гагаузии. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе поездки главы автономии не состоялась.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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