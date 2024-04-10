Главе Гагаузии предъявили обвинение в получении незаконного финансирования

Гуцул сообщала, что 2 апреля прокуратура допрашивала ее около двух часов, после чего ей было предъявлено обвинение. По ее словам, дело завели по указанию президента Молдавии Майи Санду и правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС). Глава Гагаузии добавила, что все причастные к нему ответят за давление, а «партия ПДС невечна».