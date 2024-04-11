Минобороны сообщило об уничтожении 12 беспилотников ВСУ за ночь

В Курской и Тамбовской областях было сбито по три дрона, в Белгородской области и Мордовии – по два. Также по одному аппарату ПВО уничтожила над Брянской и Липецкой областями. Уточняется, что Киев пытался атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотников самолетного типа.