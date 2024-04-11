Минобороны сообщило об уничтожении 12 беспилотников ВСУ за ночь
За ночь 11 апреля средства ПВО сбили над территорией России 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В Курской и Тамбовской областях было сбито по три дрона, в Белгородской области и Мордовии – по два. Также по одному аппарату ПВО уничтожила над Брянской и Липецкой областями. Уточняется, что Киев пытался атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотников самолетного типа.
Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что три дрона были сбиты в Фатежском районе. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник был уничтожен над Брасовским районом. Обошлось также без пострадавших и разрушений.
В Липецкой области беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе, заявил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, но из-за падения дрона возник пожар на площади 4 кв м. Огонь уже потушили, в результате повреждена внешняя отделка здания и окна.
Главы Мордовии, Тамбовской и Белгородской областей последствия атаки пока не комментировали.
После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Тамбовской и Липецкой областях введен режим повышенной готовности, в Мордовии – режим базовой готовности.