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Минобороны сообщило об уничтожении 12 беспилотников ВСУ за ночь

Ведомости

За ночь 11 апреля средства ПВО сбили над территорией России 12 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

В Курской и Тамбовской областях было сбито по три дрона, в Белгородской области и Мордовии – по два. Также по одному аппарату ПВО уничтожила над Брянской и Липецкой областями. Уточняется, что Киев пытался атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотников самолетного типа.

Губернатор Курской области Роман Старовойт уточнил, что три дрона были сбиты в Фатежском районе. Пострадавших и разрушений, по предварительной информации, нет. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что беспилотник был уничтожен над Брасовским районом. Обошлось также без пострадавших и разрушений.

В Липецкой области беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе, заявил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет, но из-за падения дрона возник пожар на площади 4 кв м. Огонь уже потушили, в результате повреждена внешняя отделка здания и окна.

Главы Мордовии, Тамбовской и Белгородской областей последствия атаки пока не комментировали.

После начала спецоперации России ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областях установлен средний уровень реагирования. В Тамбовской и Липецкой областях введен режим повышенной готовности, в Мордовии – режим базовой готовности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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