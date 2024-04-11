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Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за высылки Веной российских дипломатов

Ведомости

Посол Австрии в России Вернер Альмхофер был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) РФ, ему заявлен протест из-за высылки Веной двух российских дипломатов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

«11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В. Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства РФ в Австрийской республике», – указано в сообщении министерства.

В качестве ответных действий российская сторона объявляет персоной non grata сотрудника посольства Австрии в РФ, ему надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля.

13 марта австрийский МИД объявил о решении выслать двух сотрудников российского посольства в связи с «действиями, несовместимыми с их дипломатическим статусом». Они должны покинуть территорию республики до истечения 19 марта.

В феврале 2023 г. Вена потребовала от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели. Речь шла о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене.

Тогда сотрудники посольства также были объявлены persona non grata в связи с деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточнялось.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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