Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за высылки Веной российских дипломатов
Посол Австрии в России Вернер Альмхофер был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) РФ, ему заявлен протест из-за высылки Веной двух российских дипломатов, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве В. Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников посольства РФ в Австрийской республике», – указано в сообщении министерства.
В качестве ответных действий российская сторона объявляет персоной non grata сотрудника посольства Австрии в РФ, ему надлежит покинуть российскую территорию до конца дня 18 апреля.
13 марта австрийский МИД объявил о решении выслать двух сотрудников российского посольства в связи с «действиями, несовместимыми с их дипломатическим статусом». Они должны покинуть территорию республики до истечения 19 марта.
В феврале 2023 г. Вена потребовала от четырех российских дипломатов покинуть территорию республики в течение недели. Речь шла о двух дипломатах посольства России в Австрии и двух членах постоянной миссии РФ при ООН в Вене.
Тогда сотрудники посольства также были объявлены persona non grata в связи с деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточнялось.