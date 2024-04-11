Посол Австрии вызван в МИД РФ из-за высылки Веной российских дипломатов

Тогда сотрудники посольства также были объявлены persona non grata в связи с деятельностью, «несовместимой с их дипломатическим статусом», а члены миссии – из-за «действий, несовместимых с соглашением о штаб-квартире». Какие именно действия совершили высылаемые дипломаты, не уточнялось.