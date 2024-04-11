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Захарова: Россия выступает за использование космоса исключительно в мирных целях

Ведомости

Россия подтверждает настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя успешный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.

«Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован», – сказала Захарова.

Дипломат отметила, что факт запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный подтверждает статус РФ как ведущей космической державы, «в полной мере обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории».

Ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный 11 апреля. Через 12 минут после запуска разгонный блок «Орион» был выведен на орбиту.

Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома Восточный. До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области.

«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.

Ранее было выполнено три пуска ракет-носителей «Ангара-А5». Первый состоялся в декабре 2014 г., второй – в декабре 2020 г., третий – в декабре 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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