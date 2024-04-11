Захарова: Россия выступает за использование космоса исключительно в мирных целях
Россия подтверждает настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя успешный запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный.
«Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован», – сказала Захарова.
Дипломат отметила, что факт запуска «Ангары-А5» с космодрома Восточный подтверждает статус РФ как ведущей космической державы, «в полной мере обеспечивающей суверенитет в области пусковой космической деятельности со своей территории».
Ракета-носитель «Ангара-А5» стартовала с космодрома Восточный 11 апреля. Через 12 минут после запуска разгонный блок «Орион» был выведен на орбиту.
Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома Восточный. До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.
Ранее было выполнено три пуска ракет-носителей «Ангара-А5». Первый состоялся в декабре 2014 г., второй – в декабре 2020 г., третий – в декабре 2021 г.