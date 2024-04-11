Захарова: Россия выступает за использование космоса исключительно в мирных целях

«Подтверждаем настрой на сохранение космоса в качестве исключительно мирной среды. Выступаем за поступательное развитие космической науки и технологий, а также равноправное и взаимовыгодное сотрудничество в исследовании и использовании околоземного пространства в мирных целях со всеми, кто в этом заинтересован», – сказала Захарова.