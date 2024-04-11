Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые запущена с космодрома «Восточный»Разгонный блок «Орион» успешно выведен на орбиту
Ракета-носитель «Ангара-А5», запуск которой переносили дважды, стартовала с космодрома «Восточный». Трансляция пуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Спустя три с половиной минуты произошло отделение первой первой ступени, затем – отделение второй. Через 12 минут после запуска разгонный блок «Орион» был выведен на орбиту.
Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома «Восточный». До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
10 апреля пуск ракеты «Ангара-А5» отменили из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Руководителям работ было указано подготовиться к 24-часовой стоянке. Запланированный на 9 апреля пуск также был перенесен на сутки по техническим причинам.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.
Ранее было выполнено три пуска ракет-носителей «Ангара-А5». Первый состоялся в декабре 2014 г., второй – в декабре 2020 г., третий – в декабре 2021 г.