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Ракета-носитель «Ангара-А5» впервые запущена с космодрома «Восточный»

Разгонный блок «Орион» успешно выведен на орбиту
Ведомости

Ракета-носитель «Ангара-А5», запуск которой переносили дважды, стартовала с космодрома «Восточный». Трансляция пуска велась на YouTube-канале «Роскосмоса».

Спустя три с половиной минуты произошло отделение первой первой ступени, затем – отделение второй. Через 12 минут после запуска разгонный блок «Орион» был выведен на орбиту.

Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома «Восточный». До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома «Плесецк» в Архангельской области. 

10 апреля пуск ракеты «Ангара-А5» отменили из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Руководителям работ было указано подготовиться к 24-часовой стоянке. Запланированный на 9 апреля пуск также был перенесен на сутки по техническим причинам.

«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество перед ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе. 

Ранее было выполнено три пуска ракет-носителей «Ангара-А5». Первый состоялся в декабре 2014 г., второй – в декабре 2020 г., третий – в декабре 2021 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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