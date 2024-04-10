Пуск «Ангары-А5» отменили из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя«Роскосмос» перенес старт на сутки
По результатам предварительного анализа телеметрии запуск первой ракеты «Ангара-А5» был повторно отменен из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
По словам Борисова, скорее всего, это программная ошибка, которая будет найдена сегодня. Пуск первой ракеты «Ангара-А5» перенесен на 11 апреля, необратимых процессов, требующих снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло.
«Поэтому с высокой вероятностью после анализа всех нюансов и заключения государственной комиссии мы предварительно повторим попытку пуска завтра в то же время», – сообщил глава «Роскосмоса».
Борисов также рассказал, что предыдущая отмена пуска была связана с нештатной работой дренажного клапана. 10 апреля этот этап удалось удачно пройти.
Пуск должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме «Восточный». До этого запуски ракет семейства «Ангара» проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество по сравнению с ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.