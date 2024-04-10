Пуск «Ангары-А5» отменили из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя

По словам Борисова, скорее всего, это программная ошибка, которая будет найдена сегодня. Пуск первой ракеты «Ангара-А5» перенесен на 11 апреля, необратимых процессов, требующих снятия ракеты-носителя со стартового комплекса, не произошло.