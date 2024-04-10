Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» снова отменили
Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с Восточного снова отменили. Об этом сообщили в рамках трансляции пуска на канале «Роскосмоса» на Youtube.
«Выдана команда отбой пуска», – сообщил оператор. Руководителям работ указано подготовиться к 24-часовой стоянке.
Запланированный на 9 апреля пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный также был перенесен на сутки по техническим причинам. После старта должно было произойти отделение первой и второй ступеней ракеты, а затем – сброс створок головного обтекателя и отделение разгонного блока с полезной нагрузкой.
Пуск должен был открыть летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный. До этого запуски ракет семейства «Ангара» проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество по сравнению с ракетой-носителем «Протон-М». Ожидается, что «Ангара» полностью заменит «Протон-М» в ближайшей перспективе.