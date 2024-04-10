Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» снова отменили

Запланированный на 9 апреля пуск первой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный также был перенесен на сутки по техническим причинам. После старта должно было произойти отделение первой и второй ступеней ракеты, а затем – сброс створок головного обтекателя и отделение разгонного блока с полезной нагрузкой.