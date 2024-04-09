Пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» отменен
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» отменен, следует из трансляции «Роскосмоса».
«Выдана команда отбой пуска», – сообщил оператор.
Пуск был назначен на 12:00 мск. После старта должно было произойти отделение первой и второй ступеней ракеты, а затем – сброс створок головного обтекателя и отделение разгонного блока с полезной нагрузкой.
«Ангара-А5» – трехступенчатая ракета-носитель тяжелого класса, экологически чистая и не использует токсичные компоненты топлива. В этом ее преимущество по сравнению с ракетой-носителем «Протон-М», которую «Ангара», как ожидается, полностью заменит в ближайшей перспективе.
Ранее запуски ракет семейства «Ангара» проводились с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.