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Экс-глава Тайваня допустил мирное урегулирование противоречий с Пекином

Ведомости

Отношения Тайваня с Китаем могут быть мирно урегулированы, так как люди по обеим сторонам пролива «разделяют общую культуру и историю», заявил экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю.

«Что еще более важно, китайцы по обе стороны пролива могут решать споры мирным путем», – сказал он по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином (цитата по Reuters).

Экс-глава Тайваня также поделился надеждой на то, что молодые тайванцы смогут «отбросить идеологию» и обнаружить исторические и культурные сходства с китайцами.

10 апреля состоялась встреча Си Цзиньпина с Ма Инцзю в Пекине. Ма, занимавший пост главы Тайваня с 2008 по 2016 г., стал первым бывшим или действующим президентом непризнанной республики, посетившим с визитом Китай. В ходе встречи глава Китая отметил, что иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем.

13 января на выборах главы Тайваня победил кандидат антипекинской Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Второе место занял кандидат Хоу Юи от партии Гоминьдан, более склонной к диалогу с КНР. В своей победной речи Циндэ заявил, что он будет привержен «защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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