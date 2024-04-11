Экс-глава Тайваня допустил мирное урегулирование противоречий с Пекином
Отношения Тайваня с Китаем могут быть мирно урегулированы, так как люди по обеим сторонам пролива «разделяют общую культуру и историю», заявил экс-глава администрации Тайваня Ма Инцзю.
«Что еще более важно, китайцы по обе стороны пролива могут решать споры мирным путем», – сказал он по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином (цитата по Reuters).
Экс-глава Тайваня также поделился надеждой на то, что молодые тайванцы смогут «отбросить идеологию» и обнаружить исторические и культурные сходства с китайцами.
10 апреля состоялась встреча Си Цзиньпина с Ма Инцзю в Пекине. Ма, занимавший пост главы Тайваня с 2008 по 2016 г., стал первым бывшим или действующим президентом непризнанной республики, посетившим с визитом Китай. В ходе встречи глава Китая отметил, что иностранные силы не смогут помешать воссоединению материкового Китая с Тайванем.
13 января на выборах главы Тайваня победил кандидат антипекинской Демократической прогрессивной партии (ДПП) Лай Циндэ. Второе место занял кандидат Хоу Юи от партии Гоминьдан, более склонной к диалогу с КНР. В своей победной речи Циндэ заявил, что он будет привержен «защите острова от угроз и запугивания со стороны материкового Китая».